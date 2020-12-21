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В Томске «Работа России» встала под «Красное знамя»

Главная Экономика
Томск
17:09 21 Декабря 2020
работа, центр, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томской области открыт первый в регионе модернизированный центр занятости населения под брендом «Работа России». Он разместился в бизнес-центре «Красное знамя».

По данным официального интернет-портала администрации Томской области, площадь кадрового центра составила 2,5 тыс. кв. м. Его единовременная пропускная способность – 250 человек.

«Рабочее пространство организовано в формате open space: здесь предусмотрены зоны мастер-классов и тренингов, цифровых сервисов, кабинеты тестирования, помещения для онлайн мероприятий и скайп-собеседований. Выделена отдельная зона для работодателей и зал-трансформер для проведения коллективных мероприятий. Модернизированный центр оборудован, в том числе, для маломобильных граждан», - отметили в обладминистрации.

По словам томского губернатора Сергея Жвачкина, в дальнейшем кадровые центры «Работа России» будут открываться и в других муниципалитетах региона.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области

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