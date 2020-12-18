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Томские проекты в радиоэлектронике выиграли федеральные субсидии

Главная Экономика
Томск
13:25 18 Декабря 2020
проекты, субсидии, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
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Два томских проекта получат федеральные субсидии на развитие радиоэлектронного производства. Это право они получили по итогам конкурса, который провело министерство промышленности и торговли РФ.

По данным интернет-портала администрации Томской области, завод «Манотомь» получит 126 млн руб. за три года на комплексный проект в сфере интернета вещей. Он реализуется совместно с Томским политехническим университетом и Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники в кооперации с компанией «Микран» при участии специалистов Сибирского химического комбината и «Томскводоканала». Самому «Микрану» выделено 50 млн руб. (также на три года) на разработку и освоение производства источников бесперебойного питания.

Конкурс проводится по постановлению правительства РФ №109 2016 года «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры».

Фото: сайт ОАО «Манотомь»

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