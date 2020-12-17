У Томской области нашелся золотой запас

В Томской области подтверждены прогнозы существования месторождения золота с запасами порядка 10 т. Оно расположено в районе села Батурино в Томском районе.

Подтверждение было получено по итогам изысканий на Батуринском участке недр, которые провела компания «ТИСК Геоголд» начала активную фазу освоения золоторудного проявления в окрестностях

«Западно-Сибирский испытательный центр» подтвердил содержание в пробах золота со средним показателем 4 гр на тонну, при этом в отдельных образцах показатели составляют более 10 гр на тонну», - говорится в сообщении официального интернет-портала администрации Томской области.

По данным областных властей, в 2021 году «ТИСК Геоголд» намерена поэтапно защищать запасы в госкомиссии по запасам, провести апробацию ресурсов и разработать контуры зоны и 3D-модель месторождения.

Как уточняет ТАСС, о наличии драгоценного металла в окрестностях Батурино было известно с 1980-х годов, но были разведаны лишь приблизительные запасы. В настоящее время в Томской области золото не добывают.

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