17 декабря
Томск
погода -18 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

У Томской области нашелся золотой запас

Главная Экономика
Томск
15:09 17 Декабря 2020
золото, место, село
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Томской области подтверждены прогнозы существования месторождения золота с запасами порядка 10 т. Оно расположено в районе села Батурино в Томском районе.

Подтверждение было получено по итогам изысканий на Батуринском участке недр, которые провела компания «ТИСК Геоголд» начала активную фазу освоения золоторудного проявления в окрестностях

«Западно-Сибирский испытательный центр» подтвердил содержание в пробах золота со средним показателем 4 гр на тонну, при этом в отдельных образцах показатели составляют более 10 гр на тонну», - говорится в сообщении официального интернет-портала администрации Томской области.

По данным областных властей, в 2021 году «ТИСК Геоголд» намерена поэтапно защищать запасы в госкомиссии по запасам, провести апробацию ресурсов и разработать контуры зоны и 3D-модель месторождения.

Как уточняет ТАСС, о наличии драгоценного металла в окрестностях Батурино было известно с 1980-х годов, но были разведаны лишь приблизительные запасы. В настоящее время в Томской области золото не добывают.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Томска: Облигации Томской области поступили в онлайн-продажу

Облигации Томской области поступили в онлайн-продажу

27 Ноября 2020 г.
Теперь их могут приобрести во всей России
Новости Томска: Томская область получит средства на строительство дороги к «Южным воротам»

Томская область получит средства на строительство дороги к «Южным воротам»

26 Ноября 2020 г.
Заявку региона одобрил федеральный минстрой
Новости Томска: Долгострой в Томске сдали без нежилых помещений

Долгострой в Томске сдали без нежилых помещений

11 Ноября 2020 г.
Дом на ул. Киевской введен в эксплуатацию спустя восемь лет после начала строительства
Новости Томска: Беспилотник доставил груз за десятки километров в Томской области

Беспилотник доставил груз за десятки километров в Томской области

3 Ноября 2020 г.
Компания «Аэромакс» провела эксперимент в рамках проекта «Тайга»
Новости Томска: В томской гордуме выступили за продолжение благоустройства дворов

В томской гордуме выступили за продолжение благоустройства дворов

30 Октября 2020 г.
Расходы на это в проекте городского бюджета не предусмотрены
Новости Томска: Томским ресторанам компенсируют часть затрат на доставку еды

Томским ресторанам компенсируют часть затрат на доставку еды

29 Октября 2020 г.
Заведение сможет получить не более 100 тыс. рублей при комиссии доставщика не более 20%
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Томская сиеста: в регионе хотят запретить шумные работы в обеденное время

Томская сиеста: в регионе хотят запретить шумные работы в обеденное время

16 Декабря 2020 г.
Законопроект о праве томичей на отдых областная дума рассмотрит 24 декабря
Новости Томска: Передано в суд дело экс-директора томского областного управления ГО и ЧС

Передано в суд дело экс-директора томского областного управления ГО и ЧС

14 Декабря 2020 г.
Его обвиняют в превышении полномочий при утилизации респираторов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru