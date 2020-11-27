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Облигации Томской области поступили в онлайн-продажу

Главная Экономика
Томск
17:27 27 Ноября 2020
область, продажа, интернет
Автор: Sibnovosti.ru
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Томская область стала первым российским регионом, организовавшем онлайн-продажу своих облигаций для населения. Она запущена  на платформе «Маркетплейс» АО «ВТБ Регистратор».

В церемонии запуска приняли участие представители Банка России, федерального минфина, «ВТБ Регистратора», «Газпромбанка» и департамента финансов Томской области. Благодаря сервису, теперь приобрести томские облигации могут все россияне.

По словам вице-губернатора – начальника департамента финансов Томской области Александра Феденева, регион размещает облигации для населения 18 лет. За это время привлечено 4 млрд руб. 88% купонного дохода после выплаты реинвестируется.

Фиксированная процентная ставка облигаций Томской области гарантирует доходность от 6,3% годовых, говорится на сайте bonds.tomsk.ru.

Фото: pixabay.com

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