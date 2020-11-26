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Томская область получит средства на строительство дороги к «Южным воротам»

Главная Экономика
Томск
13:43 26 Ноября 2020
строительство, дорога, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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Под Томском построят дорогу к микрорайону «Южные ворота». Заявку региона на софинансирование проекта из федерального бюджета одобрило министерство строительства и ЖКХ РФ.

Речь идет о строительстве ул. Тояновской в поселке Зональная станция Томского района области. По данным администрации региона, сумма заявки составляет 127,9 млн руб. Проект потребует софинансирования из областного и муниципального бюджетов (суммы будут определены позже).

«Строительство…, по предварительным подсчетам, обеспечит в 2021-2022 годах введение более 16 тыс. кв. м. жилья», - привел официальный интернет-портал администрации Томской области комментарий вице-губернатора Евгения Паршуто.

Ранее власти Томского района сообщали о том, что «Томская домостроительная компания» планирует построить в «Южных воротах» в общей сложности 600 тыс. кв. м жилья с расчетным населением 38 тыс. человек.

Фото: сайт проекта «Южные ворота»

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