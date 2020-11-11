11 ноября
Томск
погода +2 °C
76.4
 
€ 90.36
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Долгострой в Томске сдали без нежилых помещений

Главная Экономика
Томск
14:06 11 Ноября 2020
строительство, дом, квартиры
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Томске введен в строй один из долгостроев –дом на ул. Киевской, 1 с переменной этажностью. Его строительство вел ЖСК «Набережный».

По данным мэрии Томск, возведение объекта началось в 2012 году, а спустя два года дом попал в перечень объектов незавершенного строительства. В здании 517 квартир общей площадью более 20 тыс. кв. м.

«… Объект был разбит на очереди. В первый этап строительства объекта были выделены жилые помещения. Нежилые помещения и автостоянка будут вводиться отдельно», - уточнил официальный портал Томска.

Площадь нежилых помещений составляет около 10 тыс. кв. м.

По данным Томскстата, за первые девять месяцев этого года в Томске было введено в строй 74,2 тыс. кв. м жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель уменьшился на 11,5%.

Фото: официальный портал Томска

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Томска: Беспилотник доставил груз за десятки километров в Томской области

Беспилотник доставил груз за десятки километров в Томской области

3 Ноября 2020 г.
Компания «Аэромакс» провела эксперимент в рамках проекта «Тайга»
Новости Томска: В томской гордуме выступили за продолжение благоустройства дворов

В томской гордуме выступили за продолжение благоустройства дворов

30 Октября 2020 г.
Расходы на это в проекте городского бюджета не предусмотрены
Новости Томска: Томским ресторанам компенсируют часть затрат на доставку еды

Томским ресторанам компенсируют часть затрат на доставку еды

29 Октября 2020 г.
Заведение сможет получить не более 100 тыс. рублей при комиссии доставщика не более 20%
Новости Томска: Томский губернатор: «Формирование бюджета в кризисный период наложило отпечаток на его структуру»

Томский губернатор: «Формирование бюджета в кризисный период наложило отпечаток на его структуру»

27 Октября 2020 г.
В бюджете региона закладывается дефицит в 1,5 млрд рублей
Новости Томска: Завершается первый этап рекультивации томского мусорного полигона

Завершается первый этап рекультивации томского мусорного полигона

26 Октября 2020 г.
Проект рассчитан на три года
Новости Томска: В Томской области построили первый завод азотных удобрений

В Томской области построили первый завод азотных удобрений

23 Октября 2020 г.
Он будет использовать инновационную технологию гранулирования продукции
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: В Михайловской роще Томска появятся площадка для паркура и скейт-парк

В Михайловской роще Томска появятся площадка для паркура и скейт-парк

10 Ноября 2020 г.
Завершается разработка проекта очередной очереди благоустройства
Новости Томска: Томские ученики вернутся в школы 9 ноября

Томские ученики вернутся в школы 9 ноября

6 Ноября 2020 г.
Каникулы в регионе решили не продлевать
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru