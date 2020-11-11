Долгострой в Томске сдали без нежилых помещений

В Томске введен в строй один из долгостроев –дом на ул. Киевской, 1 с переменной этажностью. Его строительство вел ЖСК «Набережный».

По данным мэрии Томск, возведение объекта началось в 2012 году, а спустя два года дом попал в перечень объектов незавершенного строительства. В здании 517 квартир общей площадью более 20 тыс. кв. м.

«… Объект был разбит на очереди. В первый этап строительства объекта были выделены жилые помещения. Нежилые помещения и автостоянка будут вводиться отдельно», - уточнил официальный портал Томска.

Площадь нежилых помещений составляет около 10 тыс. кв. м.

По данным Томскстата, за первые девять месяцев этого года в Томске было введено в строй 74,2 тыс. кв. м жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель уменьшился на 11,5%.

Фото: официальный портал Томска