Беспилотник доставил груз за десятки километров в Томской области

Вчера в Томской области успешно завершился эксперимент по перевозке условного медицинского груза беспилотным летательным аппаратом. Он доставил медицинский контейнер из Колпашево в Чажемто.

Вес груза составил около 7 кг. Расстояние между двумя населенными пунктами - 28 км по прямой (43 км по автомобильной трассе). Беспилотник преодолел его за полчаса в одну сторону. У автомобиля на это ушло бы около часа.

По данным администрации Томской области, эксперимент провела компания «Аэромакс» в рамках проекта «Тайга» по созданию опытного района применения беспилотных авиационных систем. Она подключилась к этому проекту в прошлом году. Протоколированием всех этапов полетов занимались специалисты Томского университета систем управления и радиоэлектроники.

Как писали Sibnovosti.ru, «Тайга» - совместный проект федерального Фонда перспективных исследований, администрации Томской области, ассоциации «Аэронет», Ассоциации участников ИТК ИТЭ ТО, группы компаний «Геоскан» и АО НПФ «Микран». Он стартовал в 2018 году.

«С 2021 года в Томской области будет действовать экспериментальный правовой режим, позволяющий тестировать доставку грузов беспилотниками. Сейчас мы совместно с минэкономразвития готовим соответствующую программу. Наша задача - создать правовую базу и обеспечить сервисное обеспечение таких перевозок на регулярной основе. Это позволит вывести тестирование беспилотных решений на системный уровень», - прокомментировал эксперимент томский вице-губернатор Андрей Антонов.

Фото: сайт Фонда перспективных исследований