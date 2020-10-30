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В томской гордуме выступили за продолжение благоустройства дворов

Главная Экономика
Томск
15:57 30 Октября 2020
депутаты, благоустройство, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
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Депутаты городской думы Томска предложили внести поправки в бюджет города на 2021 год. Их не устроил тот факт, что в подготовленном мэрией проекте не предусмотрены расходы на благоустройство дворов.

Итоги реализации в 2020 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды» и планы по ее выполнению рассмотрел комитет городского хозяйства гордумы.  

«На ремонт дворов и внутриквартальных проездов в проекте главного финансового документа города (на 2021 год – Sibnovosti.ru) средства не предусмотрены. Депутатов такой подход не устроил», - сообщил сайт муниципального парламента по итогам заседания.

В 2020 году депутаты предыдущего созыва гордумы добились выделения 100 млн руб. на благоустройство 31 томского двора и 21 межквартального проезда. Напомним, что в сентябре этого года был избран новый состав органа представительной власти.

«Консолидированное мнение комитета городского хозяйства, да, уверен, и всей думы – в 2021 году проект нужно продолжить», - заявил ее спикер Чингис Акатаев.

Он выразил готовность добиваться выделения средств из областного бюджета.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее мэрия Томска представила в городскую думу проект муниципального бюджета на 2021 год. Доходы бюджета ожидаются в размере 16,1 млрд руб., расходы – 16,98 млрд руб. Таким образом дефицит запланирован в размере 880 млн руб.

Фото: сайт городской думы Томска

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