Томским ресторанам компенсируют часть затрат на доставку еды

Заведения общественного питания Томской области получат компенсацию за часть их затрат на доставку еды. Решение об этом принял штаб по обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона.

Речь идет о расходах, понесенных ресторанами, кафе и прочими заведениями с апреля по август 2020 года. По данным штаба, чаще всего томские заведения общепита пользуются услугами «Яндекс. Еды» и Delivery Club, а комиссия агрегатора составляет 20-30% от суммы заказа.

«Заведению субсидируют не более 50% расходов на такие сервисы, при этом сумма компенсации не должна превышать 100 тыс. руб. Одно из важных условий предоставления меры поддержки - размер комиссии агрегатора, услугами которого пользуется заведение: она не должна быть свыше 20%», - говорится в сообщении официального интернет-портала администрации Томской области.

По оценке властей, субсидией смогут воспользоваться более 50 субъектов малого и среднего бизнеса. На эти цели в бюджете региона планируется предусмотреть около 5 млн руб. Ранее заведениям общепита уже была выделана компенсация расходов за услуги ЖКХ.

По данным Томскстата, оборот предприятий общественного питания в регионе в январе-сентябре 2020 года составил 4,82 млрд руб. Это 66,7% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Фото: сайт Томскстата