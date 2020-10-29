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Томским ресторанам компенсируют часть затрат на доставку еды

Главная Экономика
Томск
15:22 29 Октября 2020
доставка, компенсация, ресторан
Автор: Sibnovosti.ru
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Заведения общественного питания Томской области получат компенсацию за часть их затрат на доставку еды. Решение об этом принял штаб по обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона.

Речь идет о расходах, понесенных ресторанами, кафе и прочими заведениями с апреля по август 2020 года. По данным штаба, чаще всего томские заведения общепита пользуются услугами «Яндекс. Еды» и Delivery Club, а комиссия агрегатора составляет 20-30% от суммы заказа.

«Заведению субсидируют не более 50% расходов на такие сервисы, при этом сумма компенсации не должна превышать 100 тыс. руб. Одно из важных условий предоставления меры поддержки - размер комиссии агрегатора, услугами которого пользуется заведение: она не должна быть свыше 20%», - говорится в сообщении официального интернет-портала администрации Томской области.

По оценке властей, субсидией смогут воспользоваться более 50 субъектов малого и среднего бизнеса. На эти цели в бюджете региона планируется предусмотреть около 5 млн руб. Ранее заведениям общепита уже была выделана компенсация расходов за услуги ЖКХ.

По данным Томскстата, оборот предприятий общественного питания в регионе в январе-сентябре 2020 года составил 4,82 млрд руб. Это 66,7% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Фото: сайт Томскстата

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