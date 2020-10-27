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Томский губернатор: «Формирование бюджета в кризисный период наложило отпечаток на его структуру»

Главная Экономика
Томск
16:18 27 Октября 2020
бюджет, проект, рассмотрение
Автор: Sibnovosti.ru
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Томский губернатор Сергей Жвачкин сегодня представил областному парламенту проект регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Процедура предварила обсуждение проекта депутатами законодательной думы в первом чтении.

Проект бюджета размещен на сайт регионального парламента. Согласно документу, объем доходов в будущем году составит 65,03 млрд руб., объем расходов – 66,5 млрд руб. Таким образом дефицит запланирован в размере около 1,5 млрд руб.

«Формирование бюджета в кризисный период наложило отпечаток на его структуру… В том числе, не в полном объеме предусмотрены ассигнования на строительство и оснащение новой школы и детских садов, недостаточно средств на компенсацию затрат по программе государственных гарантий на оказание медицинской помощи, не обеспеченных средствами фонда ОМС и другие», - признал в ходе своего выступления Сергей Жвачкин.

Он подчеркнул, что объем расходов на меры социальной поддержки в 2021 году останется на уровне этого года – 7,7 млрд руб.

В первом чтении законодательная дума Томской области рассмотрит проект бюджета 29 октября.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее проект муниципального бюджета на 2021 год подготовила мэрия Томска. Согласно проекту, доходы бюджета составят 16,1 млрд руб., расходы – 16,98 млрд руб. Дефицит запланирован в размере 880 млн руб.

Фото: сайт законодательной думы Томской области

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