26 октября
Томск
погода +1 °C
76.44
 
€ 90.45
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Завершается первый этап рекультивации томского мусорного полигона

Главная Экономика
Томск
11:38 26 Октября 2020
мусор, полигон, работы
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Первый этап рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Новомихайловке завершится к 25 ноября. Об этом было объявлено в ходе совещания, которое мэр Томска Иван Кляйн провел в конце минувшей недели.  

Работы выполняет Томский государственный архитектурно-строительный университет. По данным городской администрации, к настоящему времени уже завершена валка деревьев и корчевка кустарников, демонтированы здания и сооружения, организованы строительная площадка и склад.

Полигон в Новомихайловке находится на территории Томского района области. Его площадь составляет 54 га. К моменту закрытия полигона в 2010 году здесь было накоплено 34 млн куб. м отходов.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале этого года Томская область заключила с министерством природных ресурсов и экологии РФ соглашение о получении субсидии на эти работы. На восстановление загрязненных земель на условиях софинансирования из бюджетов региона и РФ в ближайшие три года планируется направить 259,6 млн руб. Ранее сообщалось о том, что в 2020 году начнется трехлетний технический этап рекультивации, а в 2028-м - биологический, который приведет к полному восстановлению земель.

Фото: официальный портал Томска

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Томска: В Томской области построили первый завод азотных удобрений

В Томской области построили первый завод азотных удобрений

23 Октября 2020 г.
Он будет использовать инновационную технологию гранулирования продукции
Новости Томска: Томску запланировали предельный дефицит

Томску запланировали предельный дефицит

20 Октября 2020 г.
Мэрия Томска представила в гордуму проект муниципального бюджета на 2021 год
Новости Томска: Томичи пожаловались властям на счета за тепло

Томичи пожаловались властям на счета за тепло

19 Октября 2020 г.
Областные власти потребовали от АО «ТомскРТС» произвести перерасчет
Новости Томска: Новый резидент ТОСЭР в Томской области займется переработкой золы

Новый резидент ТОСЭР в Томской области займется переработкой золы

16 Октября 2020 г.
Инвестиции в проект компании «Тэфра» составят 432 млн рублей
Новости Томска: Экспоцентр в томской ОЭЗ достроят к сентябрю 2021 года

Экспоцентр в томской ОЭЗ достроят к сентябрю 2021 года

16 Октября 2020 г.
Подрядчиком выступит ООО «Сибстальстрой»
Новости Томска: В Томской области опробуют беспилотники на доставке медицинских грузов

В Томской области опробуют беспилотники на доставке медицинских грузов

15 Октября 2020 г.
Эксперимент с доставкой на 550 км запланирован до конца года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Томским призывникам подали отдельные вагоны

Томским призывникам подали отдельные вагоны

22 Октября 2020 г.
Облвоенкомат принимает меры против распространения COVID-19
Новости Томска: Дизайн-код Томска прошел согласование в областном градсовете

Дизайн-код Томска прошел согласование в областном градсовете

26 Октября 2020 г.
Мэрии рекомендовано доработать его применение на деревянной архитектуре
Новости Томска: Незаменимые томские дикоросы: заблудившийся сборщик клюквы неделю питался ягодами

Незаменимые томские дикоросы: заблудившийся сборщик клюквы неделю питался ягодами

23 Октября 2020 г.
В тайге нашли потерявшегося жителя поселка Берегаево
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru