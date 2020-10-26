Завершается первый этап рекультивации томского мусорного полигона

Первый этап рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Новомихайловке завершится к 25 ноября. Об этом было объявлено в ходе совещания, которое мэр Томска Иван Кляйн провел в конце минувшей недели.

Работы выполняет Томский государственный архитектурно-строительный университет. По данным городской администрации, к настоящему времени уже завершена валка деревьев и корчевка кустарников, демонтированы здания и сооружения, организованы строительная площадка и склад.

Полигон в Новомихайловке находится на территории Томского района области. Его площадь составляет 54 га. К моменту закрытия полигона в 2010 году здесь было накоплено 34 млн куб. м отходов.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале этого года Томская область заключила с министерством природных ресурсов и экологии РФ соглашение о получении субсидии на эти работы. На восстановление загрязненных земель на условиях софинансирования из бюджетов региона и РФ в ближайшие три года планируется направить 259,6 млн руб. Ранее сообщалось о том, что в 2020 году начнется трехлетний технический этап рекультивации, а в 2028-м - биологический, который приведет к полному восстановлению земель.

Фото: официальный портал Томска