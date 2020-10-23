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В Томской области построили первый завод азотных удобрений

Главная Экономика
Томск
15:19 23 Октября 2020
завод, производство, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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В Северске Томской области завершено строительство первого в регионе завода по производству высококачественных азотных удобрений. Об реализации проекта сообщает «Общественное телевидение России».

Завод будет использовать инновационную технологию гранулирования продукции. Она экологически более чистая и позволяет избежать вредных выбросов в атмосферу.

Производственная мощность предприятия – 1 тыс. т продукции в месяц. Это должно закрыть потребность Томской области в таких удобрениях. Также завод будет отправлять продукцию в другие регионы Сибири.

По данным томских СМИ, реализует проект ООО «ТомскАзот». Компания является резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Северск». Запустить производство планируется в конце ноября.  

Фото: «Общественное телевидение России»

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