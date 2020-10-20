Томску запланировали предельный дефицит

Мэрия Томска представила в городскую думу проект муниципального бюджета на 2021 год. Депутаты приступили к его обсуждению в комитетах.

Согласно проекту, доходы бюджета составят 16,1 млрд руб., расходы – 16,98 млрд руб. Таким образом дефицит запланирован в размере 880 млн руб.

«Бюджет муниципального образования «Город Томск» на 2021 год составлен с предельным дефицитом», - отмечается на официальном портале Томска.

При этом указывается, что в связи с ухудшением экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции проект доходной части составлен с учетом выпадающих доходов.

По данным сайта городской думы, бюджет на 2020 год был принят с доходами в 13,88 млрд руб. и расходами в 14,61 млрд руб. После августовских корректировок эти показатели выросли до 17,59 млрд и 18,54 млрд руб. соответственно.

В ходе заседания комитета городского хозяйства муниципального парламента депутаты, в частности, усомнились в целесообразности расходов в 25 млн руб. на работу МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок».

Как писали Sibnovosti.ru, в августе этого года мэр Томска предложил увеличить предельный дефицит бюджета российских городов с 10% до 30%. С этой инициативой Иван Кляйн обратился в письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Фото: официальный портал Томска