Томичи пожаловались властям на счета за тепло

Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области обязал АО «ТомскРТС» произвести перерасчет начислений за тепло за сентябрь для значительной части томичей. Это решение было принято после многочисленных обращений потребителей, посчитавших суммы в квитанциях завышенными.

«Многим собственникам помещений многоквартирных домов, где есть общедомовые приборы учета, начисления произведены некорректно - исходя из норматива», - пояснил начальник департамента Яков Грель.

Так, по данным официального интернет-портала администрации Томской области, в многоквартирных домах, где общедомовой счетчик введен в эксплуатацию на момент старта отопительного сезона (23 сентября), перерасчет должен быть сделан с учетом показаний счетчиков.

«Отказ ресурсоснабжающей организации будет являться основанием для проведения департаментом соответствующей проверки и выдачи предписания о перерасчете», - предупредил Яков Грель.

АО «ТомскРТС», согласно собственным данным, реализует сбыт тепловой энергии для 3,7 тыс. многоквартирных жилых домов, 2,3 тыс. частных домов, 716 объектов социальной сферы и 2,5 тыс. прочих потребителей.

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