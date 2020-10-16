Новый резидент ТОСЭР в Томской области займется переработкой золы

Новым резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР или ТОР) в томском Северске стала компания «Тэфра». Она намерена создать производство по переработке золошлаковых материалов (ЗШМ) ТЭЦ.

ООО «Тэфра» является дочерним подразделением АО «Русатом инфраструктурные решения». По данным госкорпорации «Росатом», проект предполагает переработку ЗШМ в объеме 180 тыс. т в год. Технология уже опробована на золоотвале Северской ТЭЦ.

«Алюмосиликатная микросфера, концентрат магнитной фракции, шлаковый песок, шлаковый щебень и другое сырье, извлекаемое из ЗШМ, широко востребованы в нефтегазовой отрасти, в дорожном и капитальном строительстве», - рассказали в «Росатоме» о перспективах использования продуктов переработки золы.

Общий объем инвестиций в проект составит порядка 432 млн руб., при этом будет создано 55 рабочих мест.

Фото: сайт ТОСЭР «Северск»