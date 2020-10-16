Экспоцентр в томской ОЭЗ достроят к сентябрю 2021 года

Строительство выставочного центра в томской особой экономической зоне (ОЭЗ) возобновится до конца октября. Завершить его планируется в сентябре 2021-го.

Сроки были названы в ходе совещания по развитию ОЭЗ, которое провел вице-губернатор Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. Оно состоялось вчера.

«Экспоцентр представляет собой двухэтажное здание площадью около 6 тыс. кв. м, включая 3 тыс. кв. м выставочных площадей. На прилегающей территории разместится открытая выставочная площадка (более 2 тыс. кв. м), а также стоянка для автомобилей на 250 машиномест», - говорится в сообщении официального интернет-портала администрации Томской области.

Как уточняет «Интерфакс-Сибирь», завершение строительства будет проходить по контракту, который АО ОЭЗ ТВТ «Томск» подписало с ООО «Сибстальстрой». Стоимость контракта составляет 601,3 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, завершение строительства экспоцентра переносилось. Первоначально предполагалось, что объект будет сдан в эксплуатацию в конце 2017 года.

Фото: сайт АО ОЭЗ ТВТ «Томск»