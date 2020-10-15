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В Томской области опробуют беспилотники на доставке медицинских грузов

Главная Экономика
Томск
10:32 15 Октября 2020
беспилотник, проект, груз
Автор: Sibnovosti.ru
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В этом году в Томской области проведут эксперимент по доставке медицинских грузов беспилотными летательными аппаратами на сотни километров. Он пройдет в рамках проекта «Тайга».

О предстоящем эксперименте рассказал ТАСС томский вице-губернатор Андрей Антонов.

«Эксперимент (покажет), что необходимо менять в нормативных документах, которые будут дальше применяться в экспериментально-правовом режиме. Мы должны попытаться пройти путь от города Томска (юг региона) до удаленного участка - у нас в планах Александровский район (север региона, расстояние 550 км), Колпашево», - процитировало чиновника информагентство.

Как пояснил вице-губернатор, эксперимент призван определить требования к региональной инфраструктуре для организации полетов беспилотников. Кроме того, предстоит выяснить, какие изменения необходимо будет внести в законодательство в этой сфере. В частности, планируются изменения в процедуре разрешения на взлет (сейчас ее прохождение занимает минимум два дня).

Как писали Sibnovosti.ru, «Тайга» - совместный проект федерального Фонда перспективных исследований, администрации Тоской области, ассоциации «Аэронет», Ассоциации участников ИТК ИТЭ ТО, группы компаний «Геоскан» и АО НПФ «Микран». Планируется, что особый правовой режим для тестирования грузовых дронов будет введен в регионе в 2021 году.

Фото: сайт Фонда перспективных исследований

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