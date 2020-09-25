РГО разрабатывает зимнюю часть турмаршрута «Золотое кольцо Сибири»

Зимняя часть турмаршрута «Золотое кольцо Сибири» должна быть представлена в 2021 году. Она будет включать десять субъектов Сибирского федерального округа (СФО), передает ТАСС.

В маршрут войдут регионы, где есть инфраструктура для занятий горнолыжным спортом, сообщила агентству координатор проекта, член федеральной комиссии Русского географического общества (РГО) по развитию туризма Юлия Калюжная.

«В начале октября мы приступим к разработке. У нас есть горнолыжные курорты в зимнее «Золотое кольцо», например, Шерегеш Мы обязательно включим территории, где есть инфраструктура и удобная логистика. Разработку мы планируем завершить в феврале-марте», - рассказала Калюжная.

«Золотое кольцо Сибири» - проект всесибирского туристического маршрута, разработанный томским отделением Русского географического общества. Максимальная длина маршрута составит 10 тыс км.

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