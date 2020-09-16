В Томске запланировали строительство детской больницы

В Томске построят многопрофильную детскую больницу. Здание возведут на ул. Ивана Черных рядом с ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница».

«Планируется, что в новой больнице на 550 коек будут работать лабораторно-диагностический, хирургический и соматический блоки, а также консультативная поликлиника на 250 посещений в смену. Здесь смогут лечиться юные пациенты, в том числе, с онкологическими и кардиологическими заболеваниями», - говорится в сообщении официального интернет-портала томской областной администрации.

Подготовка проекта медицинского учреждения обойдется областному бюджету в 63 млн руб. По итогам конкурса право на проектирование получила волгоградское ООО «Гипросинтез». Эта работа должна быть выполнена к концу 2021 года.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале этого года правительство РФ приняло решение направить шести сибирским регионам субсидии на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения. В том числе, на строительство хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой для регионального онкодиспансера в Томске.

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