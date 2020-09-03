Томские сборщики переключились с иван-чая и чаги на грибы и шишки

Заготовители ряда дикоросов Томской области стали испытывать острую конкуренцию со стороны сборщиков из других регионов. В результате сбор некоторых растений заметно сократился.

По данным официального интернет-сайта администрации Томской области, этим летом объемы сбора иван-чая снизились к уровню прошлого года на 75% (до 69,7 т), чаги («березовый гриб») – на 59%.

«Эти виды дикоросов стали массово заготавливать и перерабатывать в значительных объемах во многих российских регионах», - говорится в сообщении пресс-службы обладминистрации.

Зато в Томской области резко вырос сбор сосновой шишки (в 2,5 раза, до 20,7 т), хвойной лапки (на 35,7% до 715 т) и грибов (почти в два раза, до 65,5 т). Данных по объему сбора кедровых орехов пока нет.

По данным департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, в этом году в регионе были установлены самые ранние сроки заготовки дикоросов за последние пять лет. Их созревание произошло почти на месяц раньше обычного.

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