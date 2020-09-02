Cognitive Pilot будет выпускать устройства для беспилотников в Томске

На базе Томского университета систем управления и радиоэлектроники открыто производство устройств для беспилотных технологий. Они будут применяться в сельском хозяйстве и в железнодорожном транспорте.

Производство запустило Cognitive Pilot. Это совместное предприятие группы компаний Cognitive Technologies и «Сбербанка России». Юрлицом Cognitive Pilot является московское ООО «Когнитив Роботикс».

«Новое производство будет выпускать мелкосерийные партии вычислительных блоков для беспилотной сельхозтехники, инновационные радары нового поколения, комплекс видеокамер и блоки управления для беспилотных локомотивов объемами до тысячи единиц», - сообщил официальный интернет-портал администрации Томской области.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе прошлого года беспилотный комбайн Acros 585 Cognitive Technologies успешно прошел эксперимент по уборке урожая зерновых в Томской области. Он стал первым в мире беспилотным комбайном, для управления которым не требуется спутниковая связь.

«Только для задач беспилотного сельхозтранспорта у нас есть предзаказ в несколько тысяч единиц. Из них более половины - это Южная Америка, потом Китай и США. Мы рассчитываем, что уже к 2022 году объемы зарубежных поставок всей нашей продукции будут составлять до 20 тыс. единиц на сумму более $20 млн. А к 2025 году в наших планах достичь объемов поставок до $100 млн», - рассказала о перспективах развития Cognitive Pilot гендиректор компании Ольга Ускова.

Фото: сайт предприятия Cognitive Pilot