ГК «Карьероуправление» присмотрела левый берег Томи

Группа компаний «Карьероуправление», строящая микрорайон «Северный парк» в Заречном сельском поселении под Томском, готова расширить границы проекта. Застройщик готов освоить территорию на левом берегу Томи.

Перспективы развития «Северного парка» обсудили на заседании градостроительного совета при губернаторе.

«На левом берегу остается территория в 150 га, где предполагается два варианта развития строительства. Первый – строительство только студенческого кампуса, второй – строительство кампуса с частично жилым микрорайоном», - процитировал главу ГК Екатерину Собканюк официальный интернет-портал администрации Томской области.

Как писали Sibnovosti.ru, соглашение о строительстве кампуса власти региона подписали с министерством науки и высшего образования России и госкорпорацией ВЭБ.РФ на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году. Спустя неделю томский губернатор Сергей Жвачкин объявил о том, что стройка развернется в левобережной части областного центра. Предполагается, что здесь будет проживать 20 тыс. человек. В связи с предстоящей реализацией этого проекта, в августе прошлого года глава региона предложил ввести мораторий на продажу земли в левобережной части Томска вокруг микрорайона «Северный парк».

Сегодня на заседании градсовета главный архитектор «Северного парка» Григорий Скрипник сообщил, что ГК «Карьероуправление» может освоить здесь дополнительно почти 130 га, достаточных для строительства более 400 тыс. кв. м жилья.

По данным обладминистрации, с 2016 года в «Северном парке» ввели в строй 186 тыс. кв. м жилья, не считая целого ряда социальных объектов. Строительство микрорайона в его нынешних границах завершится в 2020 году.

«Уже сегодня необходимо начать разработку дорожных карт, которые на годы вперед предусмотрят развитие инженерной инфраструктуры во всех планируемых под жилую застройку территориях», - подвел итоги заседания вице-губернатор по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Фото: сайт микрорайона «Северный парк»