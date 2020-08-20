Первая сибирская сеть 5G заработала в Томске

В Томске на базе студенческого бизнес-инкубатора «Дружба» и научно-производственной фирмы «Микран» начала работу предкоммерческая сеть 5G. Это первая сеть 5G в азиатской части России.

В церемонии запуска приняли участие томский губернатор Сергей Жвачкин и директор МТС в Томской области Марина Фещенко. Пилотная сеть развернута с использованием оборудования Ericsson

«Главное в сетях пятого поколения - это новые возможности для нового качества жизни. Технологии 5G способствуют более эффективному развитию бизнеса, а значит - региона и страны», - заявил глава региона.

По данным пресс-службы администрации Томской области, Сергей Жвачкин, Марина Фещенко, директор АО НФП «Микран» Вера Парамонова и ректор Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР, создавший бизнес-инкубатор) Виктор Рулевский подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Оно предполагает реализацию инновационных проектов в области развития сетей 5G и микроэлектроники, а также разработки отечественных 5G-радиомодулей.

Как писали Sibnovosti.ru в июле 2019 года, в Томске идет работа над созданием быстродействующих диодов, которые можно использовать в устройствах беспроводной связи 5G. В ней участвуют специалисты ТУСУРа и «Микрана».

Фото: сайт Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники