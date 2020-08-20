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Томский мэр предложил увеличить предельный дефицит муниципального бюджета

Главная Экономика
Томск
12:51 20 Августа 2020
вирус, бюджет, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэр Томска предложил увеличить предельный дефицит бюджета российских городов с 10% до 30%. С этой инициативой Иван Кляйн обратился в письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщает «Радио Сибирь».

Томск рассчитывает на финансовую поддержку со стороны федерального и регионального бюджетов. По словам Ивана Кляйна, на сегодняшний день дефицит составляет 10%.

В связи с пандемией бюджет Томска был сокращен на 300 млн руб. Сумма выпадающих доходов оценивается в 1,67 млрд руб. Под оптимизацию, прежде всего, попали расходы на капстроительство, проекты в сфере дорожного и капитального строительства, благоустройства.

После последних корректировок городского бюджета, проведенных в начале июля, его доходы превышают 17 млрд руб., расходы – 18 млрд руб.

Как писали Sibnovosti.ru, о серьезных финансовых проблемах муниципалитетов в связи с эпидемией коронавируса было заявлено в начале июня на заседании совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ). Мэр Томска Иван Кляйн является президентом АСДГ.

Фото: официальный портал Томска

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