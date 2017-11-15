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Запруды бобров привели к «загниванию» водоемов в Томской области

Главная Учёные выяснили
Томск
10:06 15 Ноября 2017
животные, природа, реки
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) в Кривошеинском районе Томской области выявили экологическую проблему, появившуюся в результате деятельности расплодившихся бобров, сообщает пресс-служба вуза.

Многие малые реки, на которых животные устроили запруды, превратились в своеобразные ловушки для рыбы — весной она по большой воде заходит в реки из Оби и нерестится, однако затем, когда уровень воды спадает, народившаяся молодь не может вернуться в Обь и гибнет.

По словам руководителя центра «БиоКлимЛэнд» ТГУ Сергея Кирпотина, которого цитирует пресс-служба вуза, ученые после общения с местными жителями измерили уровень метана и углекислого газа до и после плотины.

«Оказалось, что после запруды количество углекислого газа возрастает в сотни раз, уровень метана тоже увеличивается в разы, некоторые притоки просто «парят» вредными газами. Вместе с тем процент кислорода становится в десятки раз меньше, что крайне отрицательно сказывается на экосистеме водоемов»,— пояснил Кирпотин.

Ранее федеральные СМИ неоднократно отмечали превышение оптимальной численности бобров в Томской области. По оценкам областного департамента охоты и рыболовства, в регионе насчитывается около 6 тысяч бобров при норме в 4 тысячи особей. Грызуны расплодились из-за отсутствия врагов в виде волков, а также в связи с их массовым завозом из центральной полосы России.

Весной власти региона предложили любителям весенней охоты на водоплавающую дичь добывать и бобров, расплодившихся в южных районах. В лаборатории экологии Всероссийского НИИ охотничьего хозяйства и звероводства проблему высокой численности бобров предложили решить с помощью переселения животных в южные регионы России, а также в Казахстан и Монголию, где актуальна проблема пересыхания рек.

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