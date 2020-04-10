Мировое первенство по подводному спорту в Томске пройдет в 2021 году

Чемпионат мира по подводному спорту в Томске оказался в числе соревнований, которые решено перенести из-за распространения коронавируса. О новых сроках проведения турнира сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Чемпионат должен был стартовать 5 июля 2020 года. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и президент Всемирной конфедерации подводной деятельности Анна Аржанова договорились перенести турнир на год, стало известно информагентству «Интерфакс-Сибирь».

«В связи с пандемией коронавируса мы договорились перенести мировой чемпионат на год, по аналогии с Олимпийскими играми. Чемпионат в Томске состоится в июле 2021 года. Рассчитываю, что минспорта РФ нашу позицию поддержит», - процитировал главу региона начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.

Глава региона поручил подготовить необходимые документы для внесения изменений в планы международных и всероссийских соревнований, проводимых на территории РФ в 2020 и 2021 годах.

В феврале в Томске для российских спортсменов прошли первые отборочные к чемпионату мира соревнования по плаванию в ластах – Кубок России.

Фото: сайт чемпионата мира по подводному спорту 2020 года