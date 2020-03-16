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«Томь» взяла три очка в матче с «Краснодаром-2»

Главная Спорт
Томск
11:26 16 Марта 2020
футбол, матч, чемпионат
Автор: Sibnovosti.ru
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Во втором матче первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) после зимнего перерыва «Томь» одержала победу. На домашнем стадионе сибиряки принимали «Краснодар-2», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Южане в первом тайме имели некоторое игровое преимущество и создали несколько опасных моментов. Но на перерыв команды ушил при счете 1:0 в пользу «Томи». После навеса Ивана Андреева с углового Илья Визнович переправил мяч в сетку.

Во втором тайме сначала краснодарцы сравняли счет, а затем был назначен пенальти в ворота гостей за снос Павла Киреенко. Одиннадцатиметровый удар точно пробил Данила Буранов.

«Я рад за ребят. Сегодня сказал перед игрой, что задолжали болельщикам. Осенью еле-еле закончили, там были одни причины. Зиму провели не очень хорошо. Вступили в весеннюю часть тоже не очень и по счету и по игре. Сказал, что играйте для болельщиков, играйте от себя, не суетитесь, не ошибайтесь, вернете все через движение», - сказал после матча главный тренер «Томи» Василий Баскаков сайту клуба.

«Томь», набравшая 39 очков, находится на девятом месте в турнирной таблице ФНЛ. Напомним, что в первом матче после возобновления первенства сибиряки уступили в гостях «Химкам» 0:3.

Фото: сайт футбольного клуба «Томь»

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