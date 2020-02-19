«Томь» дважды сыграла вничью на Кубке ФНЛ

«Томь» продолжает борьбу за выход в полуфинал Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Во втором туре в группе С томичи сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов - 2», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В этом поединке против самарской молодежи сибиряки продемонстрировали волю и упорство. Через 10 минут после начала игры они уступали со счетом 0:2 после ударов Степана Шерстнева и Алексея Войченко. Но Илья Визнович, выйдя почти один на один с вратарем самарцев, сразу же один мяч отыграл.

В первом тайме команды еще раз обменялись голами. Сначала Александр Босов сделал счет 3:1, а Илья Визнович ударом головой после навеса с фланга изменил его на 3:2. Спаслись томичи на 87-й минуте. Павел Долгов воспользовался тем, что защитник поскользнулся на газоне, и точно пробил с близкого расстояния.

Турнир группы С проходит в кипрском городе Пафосе. В первом туре «Томь» сыграла с «Тамбовом» 2:2. После двух туров на первом месте идут «Крылья Советов - 2», у которых четыре очка. У «Томи» и «Тамбова» по два, у «Чертаново» одно очко. В полуфинал выходят победители четырех групп.

Сегодня стало известно о том, что ПАО «Газпром» выделило «Томи» 660 млн руб.

Фото: «Яндекс.Эфир»