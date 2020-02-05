«Томь» завершила сборы в Турции ничьей с македонцами

Футбольный клуб «Томь» завершил сборы. В последнем матче в Турции сибиряки встретились с «Работничками» из Северной Македонии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Матч на после отеля Miracle Resort Hotel в Анталье завершился со счетом 0:0. Он не изобиловал острыми моментами. В самом конце игры Дмитрий Плетнев бил из хорошей позиции, но вратарь македонцев парировал удар.

«Сегодня было больше борьбы, чем самого футбола», - констатировал сайт «Томи».

Ранее сибиряки провели здесь еще два контрольных матча. Сначала проиграли воронежскому «Факелу» 1:2, затем с таким же счетом победили сербский «Напредак» (на фото).

Первенство Футбольной национальной лиги возобновится 9 марта. В этот день «Томь», идущая на 10-м месте после первой части чемпионата, сыграет в гостях с «Химками».

Фото: сайт футбольного клуба «Томь»