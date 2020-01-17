Гонки на собачьих упряжках пройдут в томском «Сосновом бору»

Традиционные для Томска соревнования по ездовому спорту «Снежные хвосты» состоятся 19 января на лыжной базе «Сосновый бор». Старт будет дан в 11:00, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Регистрация для участия в гонках на собачьих упряжках уже закрыта. На этот раз набралось 66 команд из Томска, Северска, Кемерова и Новосибирска. Им предстоит преодолеть трассу в 5 км с поворотами и виражами. По данным организаторов, «трасса скоростная с интересным рельефом, горки/спуски и острые повороты в наличии - в общем, скучать не придется».

«Забеги будут делиться на разные дисциплины, в зависимости от количества собак в упряжке - максимально их может быть шесть. Участие принимают специально обученные животные, собаки разных пород. В основном это хаски, самоеды, немецкие овчарки, маламуты, якутские лайки и другие», - рассказали в пресс-службе мэрии Томска.

В воскресенье днем в Томске ожидается около 10 градусов ниже нуля.

Фото: страница «Снежные хвосты» в соцсети «ВКонтакте»