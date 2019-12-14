В Томске откроют один из самых больших природных катков в России

Томский государственный университет увеличил площадь катка на Мавлюкеевском озере - его площадь составит 10 тысяч кв. м, сообщили в пресс-службе вуза.

«Таким образом, каток стал одним из самых больших природных катков в России», - рассказали представители университета.

Площадь катка увеличилась на тысячу «квадратов». Саму идею сделать озеро местом для массового катания на коньках предложили студенты.

У озера уже установлены раздевалки, пункты проката, горки и елка. Объект работает в будни до 22:00, а в выходные - до 23:00.

Фото: ТГУ