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В Томске откроют один из самых больших природных катков в России

Главная Спорт
Томск
16:22 14 Декабря 2019
общество, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Томский государственный университет увеличил площадь катка на Мавлюкеевском озере - его площадь составит 10 тысяч кв. м, сообщили в пресс-службе вуза. 

«Таким образом, каток стал одним из самых больших природных катков в России», - рассказали представители университета. 

Площадь катка увеличилась на тысячу «квадратов». Саму идею сделать озеро местом для массового катания на коньках предложили студенты. 

У озера уже установлены раздевалки, пункты проката, горки и елка. Объект работает в будни до 22:00, а в выходные - до 23:00. 

Фото: ТГУ

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