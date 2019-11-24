24 ноября
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Томичи проиграли лидеру ФНЛ

Главная Спорт
Томск
17:54 24 Ноября 2019
футбол, матч, игра
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Томь» встретилась с его лидером. Игра с «Ротором» прошла в Волгограде, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Матч 25-го тура не принес сенсации. Южане победили со счетом 2:0. Счет открыл в первом тайме Азат Байрыев. На 20-й минуте он забил мяч после навеса со штрафного удара. За несколько минут до финального свистка Камиль Муллин точно ударил головой с близкого расстояния.

«Это уже не первая игра, когда центральный защитник не доигрывает. Нападающий вбегает – мы стоим, футбол смотрим. Идет передача диагональная, и из вратарской получаем второй мяч… В этом сочетании центральных защитников надежности мы так и не добились», - прокомментировал ситуацию, завершившуюся вторым голом, главный тренер томичей Василий Баскаков.

Не помогли гостям и несколько блестящих сэйвов голкипера Дениса Вавилина. В первом тайме он, в частности, отбил пенальти, который выполнял Мухаммад Султонов.  

По итогам 25-го тура «Томь» с 36 очками оказалась на 10-м месте из 20.

Фото: «Яндекс.Эфир»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Спорт / НОВОСТИ
Новости Томска: «Томь» одержала гостевую победу

«Томь» одержала гостевую победу

14 Ноября 2019 г.
В первенстве ФНЛ томичи обыграли «Текстильщик»
Новости Томска: «Томь» упустила победу в Курске

«Томь» упустила победу в Курске

11 Ноября 2019 г.
И ничью тоже
Новости Томска: Томичи разгромили владивостокский «Луч» в первенстве ФНЛ

Томичи разгромили владивостокский «Луч» в первенстве ФНЛ

4 Ноября 2019 г.
Последний домашний матч в этом году «Томь» выиграла со счетом 4:0
Новости Томска: «Зенит» разгромил «Томь» в футбольном Кубке России

«Зенит» разгромил «Томь» в футбольном Кубке России

31 Октября 2019 г.
Сибиряки уступили в гостях 0:4
Новости Томска: «Томь» уверенно обыграла «Мордовию»

«Томь» уверенно обыграла «Мордовию»

24 Октября 2019 г.
Счет матча — 2:0
Новости Томска: «Томь» разошлась миром с воронежским «Факелом»

«Томь» разошлась миром с воронежским «Факелом»

7 Октября 2019 г.
Игра в Воронеже завершилась со счетом 0:0
Новости компаний
20/11
Автокредит - как сделать его более выгодным
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Томичи пытаются упростить экспорт дикоросов

Томичи пытаются упростить экспорт дикоросов

20 Ноября 2019 г.
Делегация региона выступила с инициативами на круглом столе в Совете федерации
Новости Томска: Приставы будут ловить должников на железнодорожном вокзале Томск-I

Приставы будут ловить должников на железнодорожном вокзале Томск-I

20 Ноября 2019 г.
Акция пройдет в четверг, 21 ноября
Новости Томска: В томской деревне сгорела ферма с животными

В томской деревне сгорела ферма с животными

22 Ноября 2019 г.
Погибло 35 овец и 11 телят
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19