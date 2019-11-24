Томичи проиграли лидеру ФНЛ

В первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Томь» встретилась с его лидером. Игра с «Ротором» прошла в Волгограде, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Матч 25-го тура не принес сенсации. Южане победили со счетом 2:0. Счет открыл в первом тайме Азат Байрыев. На 20-й минуте он забил мяч после навеса со штрафного удара. За несколько минут до финального свистка Камиль Муллин точно ударил головой с близкого расстояния.

«Это уже не первая игра, когда центральный защитник не доигрывает. Нападающий вбегает – мы стоим, футбол смотрим. Идет передача диагональная, и из вратарской получаем второй мяч… В этом сочетании центральных защитников надежности мы так и не добились», - прокомментировал ситуацию, завершившуюся вторым голом, главный тренер томичей Василий Баскаков.

Не помогли гостям и несколько блестящих сэйвов голкипера Дениса Вавилина. В первом тайме он, в частности, отбил пенальти, который выполнял Мухаммад Султонов.

По итогам 25-го тура «Томь» с 36 очками оказалась на 10-м месте из 20.

Фото: «Яндекс.Эфир»