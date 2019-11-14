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«Томь» одержала гостевую победу

Главная Спорт
Томск
09:22 14 Ноября 2019
игра, футбол, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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«Томь» одержала победу над ивановским «Текстильщиком». Это был матч 23-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Игра состоялась в Иванове. Первый тайм прошел при преимуществе гостей, но счет открыт так и не был. Во втором у томичей отличились Исмаил Эдиев и Максим Казанков. Особенно красивым был второй гол - Максим Казанков бил из-за пределов штрафной площади и попал в верхний угол. В конце матча «Текстильщик» прижал сибиряков к их воротам. Вратарь «Томи» Денис Вавилин дважды вытаскивал мяч из-под перекладины.

«Томь» осталась на девятом месте в турнирной таблице ФНЛ. У нее 36 очков. Столько же у калининградской «Балтики» и ярославского «Шинника». На одно больше у «СКА-Хабаровск». 17 ноября в следующем туре в Красноярске состоится сибирское дерби – местный «Енисей» примет «Томь».

Фото: «Яндекс.Эфир»

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