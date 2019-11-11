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«Томь» упустила победу в Курске

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Томск
10:44 11 Ноября 2019
мяч, матч, футбол
Автор: Sibnovosti.ru
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В матче первенства Футбольной национальной лиги с драматичной концовкой «Томь» уступила в Курске «Авангарду». Матч завершился со счетом 2:3, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Матч 22-го тура состоялся вчера. Его посетило около 2 тыс. зрителей. Игра началась очень оптимистично для гостей – на девятой минуте Олег Шалаев добил мяч в сетку с линии вратарской. Перед самым перерывом Иван Андреев удвоил преимущество томичей.

Счет 2:0 продержался до середины второго тайма. Но затем непрерывные атаки «Авангарда» принесли успех. Илья Кубышкин отыграл один мяч со штрафного удара. На 86-й минуте Хачим Машуков сравнял счет, а уже в добавленное время Илья Кубышкин вновь бил штрафной, причем, примерно с той же точки. На этот раз вратарь томичей отбил мяч перед собой, а Роман Минаев был первым на добивании.

«Растранжирили моменты свои… Сил на второй тайм не хватает», - констатировал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Томи» Василий Баскаков.

«Томь» теперь занимает девятое место с 33 очками. Столько же у ярославского «Шинника», на очко больше у «СКА-Хабаровск».

Фото: «Яндекс.Эфир»

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