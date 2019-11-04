Томичи разгромили владивостокский «Луч» в первенстве ФНЛ

В последнем домашнем матче первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в этом году «Томь» одержала победу. Игра 21-го состоялась вчера, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Томичи обыграли владивостокский «Луч» 4:0. Несмотря на счет, долгое время игра была равной. Приморцы имели не меньше шансов забить, чем сибиряки, но вратарь хозяев совершил несколько впечатляющих сэйвов как в первом тайме, так и во втором.

Голы у «Томи» забили Ислам Тлупов, Максим Казанков, Дмитрий Сасин и Дмитрий Плетнев. По итогам 21-го тура команда поднялась чуть выше в турнирной таблице ФНЛ. Теперь она занимает седьмое место с 33 очками. Столько же у калининградской «Балтики». На три очка больше у нижнекамского «Нефтехимика».

Очередной матч «Томь» проведет 9 ноября в Курске с «Авангардом».

Фото: сайт футбольного клуба «Томь»