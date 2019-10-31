«Зенит» разгромил «Томь» в футбольном Кубке России

«Томь» выбыла из розыгрыша Кубка России по футболу. Сибиряки уступили в Санкт-Петербурге местному «Зениту» со счетом 0:4, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Матч 1/8 финала состоялся в северной столице вчера вечером. По его ходу «Зенит», являющийся действующим чемпионом страны, ни на минуту не дал усомниться в своем преимуществе. Хозяева открыли счет очень быстро – Игорь Смольников забил уже на 13- минуте, завершив стартовый шквал атак петербуржцев.

Остальные голы были забиты во втором тайме. Они на счету Алексея Сутормина, Александра Ерохина и Олега Шатова. Ход игры и ее результат главный тренер томичей Василий Баскаков назвал «закономерными».

Напомним, в предыдущем раунде Кубка России «Зенит» обыграл другой сибирский клуб, выступающий в Футбольной национальной лиге, - красноярский «Енисей» (2:1).

Фото: телеканал «Матч ТВ»