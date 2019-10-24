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«Томь» уверенно обыграла «Мордовию»

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Томск
11:01 24 Октября 2019
спорт, футбол
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Матч между футбольными клубами «Томь» и «Мордовия» завершился со счетом 2:0. Игра проходила на стадионе «Труд» в Томске.

Счет открыл полузащитник «Томи» Максим Казанков на 74-й минуте матча. Второй мяч в ворота «Мордовии» на последней минуте отправил Роман Мануйлов.

«Непростая игра, хоть и говорят, что аутсайдер и должно быть легче. У нас проблемы в позиционной атаке, а соперник вышел с тремя центральными защитниками, поэтому были определенные трудности. Реализуй они тот момент с дальним ударом, то это могло вообще развернуть игру. А так, молодцы – двигали мяч, старались находить свободные зоны, подходы и моменты были. Сегодня, наверно, первая игра, когда резерв по движению и качеству освежил игру: Сасин пенальти заработал, Мануйлов гол забил. Если бы каждый тур так выходили и помогали, то было бы легче», — прокомментировал главный тренер ФК «Томь» Василий Баскаков. 

Следующую игру томская команда проведет 27 октября на выезде против «Армавира».

Фоторепортаж Дмитрия Шубы / fctomtomsk.ru

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