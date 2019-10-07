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«Томь» разошлась миром с воронежским «Факелом»

Главная Спорт
Томск
11:13 7 Октября 2019
футбол, игра, ничья
Автор: Sibnovosti.ru
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«Томь» сделала шаг вниз в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Это произошло после ее матча в Воронеже, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В 16-м туре сибиряки играли против «Факела». Каких-то запоминающихся ярких событий на поле зрители не увидели. Самый, пожалуй, опасный удар в матче нанес игрок воронежской команды Олег Дмитриев на 87-й минуте. Но вратарь томичей Денис Вавилин сумел его отразить. Матч завершился со счетом 0:0.

«Тяжелая игра, тяжелое поле…», - констатировал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Томи» Василий Баскаков.

По итогам 16-го тура «Томь» с 24 очками опустилась в таблице ФНЛ с восьмого места на девятое. Впрочем, от идущего на четвертом месте ярославского «Шинника» сибиряков отделяет всего два очка.

Фото: «Яндекс.Эфир»

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