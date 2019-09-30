«Томь» прекратила падение в турнирной таблице ФНЛ

«Томь» прервала свою затянувшуюся безвыигрышную серию в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Сибиряки одолели в домашнем матче «Чайку» из села Песчанокопейское Ростовской области, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Исход матча мог оказаться и иным, если бы не удаление в составе «Чайки» еще в первом тайме, когда счет не был открыт. Андрей Павленко покинул поле после того, как сыграл рукой, сорвав атаку соперника. Первый гол в матче забил Ислам Тлупов кивком головы с близкого расстояния. Но гости после подачи углового еще до перерыва сравняли счет.

Переломили ход поединка сибиряки уже ближе к концу игры. Сначала Максим Житнев добил мяч в сетку после удара Максима Казанкова и сэйва вратаря «Чайки». Затем, на 82-й минуте, точно пробил Николай Калинский – 3:1.

В результате победы «Томь» набрала 23 очка. Команда осталась на восьмом месте, но теперь дистанция до команды, занимающей четвертое место (ярославский «Шинник»), - всего три очка.

Фото: сайт футбольного клуба «Томь»