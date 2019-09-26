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«Томь» разгромила команду из РПЛ в Кубке России

Главная Спорт
Томск
10:15 26 Сентября 2019
футбол, кубок, игра
Автор: Sibnovosti.ru
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Следующим соперником «Томи» в Кубке России по футболу будет чемпиона страны санкт-петербургский «Зенит». Вчера оба клуба одержали победы в 1/16 финала, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Томь» в домашнем матче принимала выступающий в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Тамбов». В каждом тайме сибиряки забили по два мяча, не пропустив ни одного. В результате состоялась самая крупная победа «Томи» в этом сезоне – 4:0.

В первом тайме сначала Ислам Тулупов в окружении нескольких защитников гостей точно ударил с близкого расстояния. Затем Денис Талалай красивейшим ударом из-за пределов штрафной площади послал мяч в «девятку». Во второй половине игры отличились Дмитрий Сасин и Максим Казанков, причем последний – с пенальти.

«Молодцы. Сумели справиться с нервами, последние месяцы у нас с ними складывалось не очень хорошо. Вроде, начали забивать, но и стали очень много пропускать. Сегодня мы довольны ребятами, что они показали игру такого качества. Будем надеяться, что это отправная точка для изменения положения в турнирной таблице. Сегодня показали, что можем играть, и, главное, играть хорошо. Можем быстро двигать мяч, думать, появилось качество», - приводит сайт ФК «Томь» комментарий главного тренера Василия Баскакова.

Соперником «Томи» в 1/8 финала будет «Зенит», который победил вчера в Красноярске «Енисей» 2:1. Матч в северной столице пройдет в самом конце октября.

Фото: сайт футбольного клуба «Томь»

 

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