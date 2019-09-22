«Томь» не удержала ничью в матче против лидера ФНЛ

Футболисты «Томи» не смогли прервать победный марш столичного «Торпедо» в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Матч этих команд в Москве завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

До игры 14-го тура с сибиряками «Торпедо» одержало восемь побед подряд. В девятом матче подряд москвичи победили благодаря голам Александра Рязанцева на 36-й минуте и Ивана Сергеева на 69-й.

Свой гол томичи провели во втором тайме. Дмитрий Плетнев сравнял счет на 65-й минуте. Он замкнул головой длинный пас с правого фланга атаки. К сожалению для гостей ничейный счет продержался менее пяти минут.

В результате после 14-го тура «Торпедо» осталось на первом месте в турнирной таблице ФНЛ с 37 очками, а «Томь» откатилась на восьмое с 20.

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