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«Томь» не удержала ничью в матче против лидера ФНЛ

Главная Спорт
Томск
15:11 22 Сентября 2019
футбол, столица, игра
Автор: Sibnovosti.ru
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Футболисты «Томи» не смогли прервать победный марш столичного «Торпедо» в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Матч этих команд в Москве завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

До игры 14-го тура с сибиряками «Торпедо» одержало восемь побед подряд. В девятом матче подряд москвичи победили благодаря голам Александра Рязанцева на 36-й минуте и Ивана Сергеева на 69-й.

Свой гол томичи провели во втором тайме. Дмитрий Плетнев сравнял счет на 65-й минуте. Он замкнул головой длинный пас с правого фланга атаки. К сожалению для гостей ничейный счет продержался менее пяти минут.

В результате после 14-го тура «Торпедо» осталось на первом месте в турнирной таблице ФНЛ с 37 очками, а «Томь» откатилась на восьмое с 20.

Фото: Яндекс.Эфир

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