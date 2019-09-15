«Спартак-2» сыграл вничью с «Томью» в матче ФНЛ

Матч между клубами «Томь» и «Спартак-2» завершился со счетом 2:2. Игра прошла в рамках 13-го тура первенства Олимр-ФНЛ.

Так, в составе москвичей голы забили Максим Данилин (16-я минута) и Максим Глушенков (70). У томичей отличились Максим Житнев (48) и Павел Киреенко (62).

«Я думаю, болельщикам понравилась игра, но нам не очень. Которую игру уже бьемся-бьемся и никак не можем справиться: начинаем плохо, моментов мало, интенсивность игры низкая, скорости низкие. Пропускаем мяч и во втором тайме уже начинаем двигаться как это должно быть. К сожалению, во втором тайме центральные защитники не доиграли, а так, в целом, не скажу, что все хорошо, но то, что стали забивать дома – уже положительная динамика. Создаем моменты, идем вперед, поэтому, думаю, должно быть какое-то улучшение по качеству игры», — прокомментировал главный тренер клуба «Томь» Василий Баскаков.

Отметим, что «Томь» располагается на шестой строчке турнирной таблицы — у команды 20 очков. В следующий раз сибиряки встретятся в гостях с «Торпедо».

Фото: ФК «Томь»