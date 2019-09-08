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ФК «Томь» уступил «Шиннику» в матче 12-го тура ФНЛ

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Томск
10:57 8 Сентября 2019
спорт, футбол
Автор: Sibnovosti.ru
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Футболисты «Шинника» обыграли «Томь» в рамках 12-го тура первенства ФНЛ. Встреча, которая прошла 7 сентября в Ярославле, завершилась со счетом 2:1. 

На 36-й минуте первый мяч в ворота соперников отправил Никита Дроздов. На 46-й минуте пенальти реализовал Эльдар Низамутдинов. Томичи смогли отыграть только один гол — точный удар в активе Николая Калинского. 

«Итоги матча закономерны, потому что играть только один тайм непозволительно, нужно включаться в игру с самого начала. Второй тайм провели хорошо, на своем уровне. В точности передачи у нас по первому таймы был явный брак — мы мяч отбирали, тут же отдавали, даже выхода не было из обороны в атаку», — прокомментировал главный тренер ФК «Томь» Василий Баскаков. 

Отметим, что «Шинник» сравнялся с «Томью» по количеству набранных очков. Команды делят 6-7-е места в турнирной таблице.14 сентября томичи сыграют со «Спартаком-2» на своем поле. 

Фото: ФК «Томь» 

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