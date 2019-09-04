«Томь» сыграет с «Тамбовом» в Кубке России

Сибирские футбольные клубы узнали своих соперников в 1/16 Кубка России. Жеребьевка очередного этапа соревнования состоялась сегодня, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Томь» встретится с «Тамбовом», выступающим в Российской премьер-лиге. Этого права томичи добились вчера, одолев в предыдущем раунде Кубка омский «Иртыш» на его поле спорткомплекса «Красная звезда» – 2:0. На 31-й минуте Александр Горбатюк с близкого расстояния протолкнул мяч в сетку, на 60-й Ислам Тлупов точно ударил головой после подачи с углового.

«Тамбов» в российском чемпионате пока делит последнее место с «Оренбургом». Матч с ним «Томь» проведет дома на стадионе «Труд» 25 или 26 сентября.

Значительно более тяжелый жребий выпал красноярскому «Енисею». Ему предстоит сыграть в домашнем матче против чемпиона страны – санкт-петербургского «Зенита». «Енисей» вышел в 1/16 Кубка России, победив 3 сентября в Тюмени одноименный клуб 1:0.

Фото: телеканал «Матч»