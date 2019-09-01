Томская команда опустилась на пятое место

В домашнем матче 11-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Томь» довольно неожиданно уступила «Нефтехимику» из Нижнекамска. Один пропущенный мяч сибиряки так и не смогли отыграть, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Гол гости провели на 19-й минуте. Мераби Уридия с близкого расстояния протолкнул мяч в сетку после того, как тот некоторое время метался по штрафной площади. Вторую половину первого тайма и весь второй тайм сибиряки атаковали, чтобы исправить ситуацию. В итоге они сделали 21 удар по воротам соперника и контролировали мяч 68% игрового времени, но забить так и не удалось.

«Прежде всего, хотелось бы от лица команды и от себя лично извиниться перед болельщиками, что они приходят поддерживать нас, а мы в атаке ничего сделать не можем. Моменты есть, подходы есть, но реализация не на должном уровне», - посетовал после игры главный тренер «Томи» Василий Баскаков.

По итогам 11-го тура «Томь» с 19 очками отступила на пятую строчку в турнирной таблице ФНЛ. Московский «Чертаново» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в гостях 0:0 и обошел сибиряков на одно очко. Отставание от «Ротора» в три очка сохранилось – волгоградцы также дома уступили московскому «Торпедо» 0:2. В лидерах ФНЛ «Торпедо» (28 очков) и подмосковные «Химки (27).

Фото: сайт футбольного клуба «Томь»