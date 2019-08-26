«Томь» упустила победу в Москве

Томская «Томь» в 10 туре Футбольной национальной лиги вполне могла увезти три очка из Москвы по итогам игры с «Чертаново». Но в итоге матч закончился ничьей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

До матча в столице у «Томи» у «Чертаново» было одинаковое количество набранных очков – по 18. Равенство сохранилось и после его завершения. В первом тайме забитых голов не было. На 63-й минуте после подачи углового вратарь хозяев Илья Абаев парировал первый удар Даниила Пенчикова, но вторым защитник сибиряков Александр Горбатюк с близкого расстояния добил мяч в сетку. Отыграться москвичи смогли только на восьмой добавленной минуте, причем уже в меньшинстве из-за удаления Влада Сарвели. Гол на счету Дмитрия Цыпченко. Итог: 1:1.

С 19 очками «Томь» не только сохранила четвертое место, но и догнала «Ротор», идущий третьим. Правда, у волгоградцев сыграно на матч меньше, сегодня они встречаются в Москве со «Спартаком-2».

Фото: «ЯндексЭфир»