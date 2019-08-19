19 августа
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

«Томь» добыла победу на Кубани

Главная Спорт
Томск
12:11 19 Августа 2019
футбол, победа, игра
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Томь» прервала серию матчей без побед и забитых голов. Томичи обыграли в гостях «Краснодар-2» со счетом 1:0, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Единственный мяч сибиряки провели с пенальти. Он был назначен после того, как проход к воротам Максима Казанкова защитник краснодарцев Илья Мартынов смог прервать только сыграв рукой. Сам Максим Казанков на 31-й минуте и исполнил одиннадцатиметровый удар, переиграв вратаря Дениса Адамова. Илья Мартынов же получил красную карточку и до конца матча южане играли в меньшинстве.

Напомним, до этого матча «Томь» не могла забить три игры подряд. После победы сибиряки остались на четвертом месте с 18 очками.

Большинство лидеров в девятом туре также одержали победы. Московское «Торпедо» - над ивановским «Текстильщиком» 3:1, подмосковные «Химки» - над нижнекамским «Нефтехимиком» 3:2. Зато волгоградский «Ротор» уступил дома ярославскому «Шиннику» 2:3. Теперь «Томь» отстает от «Ротора», идущего третьим в таблице ФНЛ, лишь на одно очко. А от занимающих второе место «Химок» - на три.

Фото: youtube.com

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Спорт / НОВОСТИ
Новости Томска: «Томь» сместила «Химки» с вершины турнирной таблицы ФНЛ

«Томь» сместила «Химки» с вершины турнирной таблицы ФНЛ

15 Августа 2019 г.
Но сибиряки не могут забить три матча подряд
Новости Томска: Томичи потерпели первое поражение в первенстве ФНЛ

Томичи потерпели первое поражение в первенстве ФНЛ

11 Августа 2019 г.
В домашнем матче сибиряки уступили волгоградскому «Ротору»
Новости Томска: «Томь» остается в лидерах Футбольной национальной лиги

«Томь» остается в лидерах Футбольной национальной лиги

3 Августа 2019 г.
Томичи сыграли вничью с красноярским «Енисеем»
Новости Томска: «Томь» догнала «Химки» в турнирной таблице ФНЛ

«Томь» догнала «Химки» в турнирной таблице ФНЛ

29 Июля 2019 г.
В пятом туре сибиряки обыграли «Текстильщик» со счетом 2:1
Новости Томска: «Томь» поднялась на вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ

«Томь» поднялась на вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ

25 Июля 2019 г.
Сибиряки обыграли дома курский «Авангард» 2:0
Новости Томска: Томские футболисты играют дома, как в гостях

Томские футболисты играют дома, как в гостях

14 Июля 2019 г.
«Томь» одержала вторую победу со счетом 2:0
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Томский регоператор ТКО взял кредит и купил технику

Томский регоператор ТКО взял кредит и купил технику

15 Августа 2019 г.
В томской гордуме обсудили ход «мусорной» реформы
Новости Томска: Ученые в Томске выращивают «плазменный» салат и рукколу

Ученые в Томске выращивают «плазменный» салат и рукколу

19 Августа 2019 г.
Они обрабатывают семена плазмой электрических разрядов, и им уже удалось получить «плазменные» культуры.
Новости Томска: Томский губернатор предложил мораторий на продажу земли у «Северного парка»

Томский губернатор предложил мораторий на продажу земли у «Северного парка»

14 Августа 2019 г.
Эта мера должна сдержать рост цен на участки перед масштабным строительством
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356