«Томь» добыла победу на Кубани

В первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Томь» прервала серию матчей без побед и забитых голов. Томичи обыграли в гостях «Краснодар-2» со счетом 1:0, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Единственный мяч сибиряки провели с пенальти. Он был назначен после того, как проход к воротам Максима Казанкова защитник краснодарцев Илья Мартынов смог прервать только сыграв рукой. Сам Максим Казанков на 31-й минуте и исполнил одиннадцатиметровый удар, переиграв вратаря Дениса Адамова. Илья Мартынов же получил красную карточку и до конца матча южане играли в меньшинстве.

Напомним, до этого матча «Томь» не могла забить три игры подряд. После победы сибиряки остались на четвертом месте с 18 очками.

Большинство лидеров в девятом туре также одержали победы. Московское «Торпедо» - над ивановским «Текстильщиком» 3:1, подмосковные «Химки» - над нижнекамским «Нефтехимиком» 3:2. Зато волгоградский «Ротор» уступил дома ярославскому «Шиннику» 2:3. Теперь «Томь» отстает от «Ротора», идущего третьим в таблице ФНЛ, лишь на одно очко. А от занимающих второе место «Химок» - на три.

Фото: youtube.com