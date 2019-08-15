«Томь» сместила «Химки» с вершины турнирной таблицы ФНЛ

Томская «Томь» сыграла вничью в домашнем матче с подмосковными «Химками» в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Забить в этой игре не смогла ни одна из команд, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Перед этим матчем «Химки» шли на первом месте в турнирной таблице и считались фаворитом в противостоянии с сибиряками. Так и случилось. В самом конце первого тайма, а также в добавленное ко второму тайму время подмосковные футболисты имели две великолепные возможности забить. В первом случае мяч из-под перекладины вытащил томский вратарь Денис Вавилин. Во втором – нападающий «Химок» промахнулся метров с пяти.

Практически весь второй тайм хозяева играли в меньшинстве. За две желтые карточки был удален Денис Талалай.

По итогам матча, завершившегося со счетом 0:0, «Химки» с 18 очками опустились на третье место. Их обогнали волгоградский «Ротор» и московское «Торпедо» (по 19 очков). «Томь» осталась на четвертой строчке с 15 очками.

Сибиряки не могут забить уже три матча подряд.

«За две недели можно функционально поднять команду? Нет. Сыграться - тоже нет. Да, первые туры поиграли на свежести. Я говорил, что восемь туров покажут всё. Когда нет функций, то проявляем характер, поэтому здесь никаких тревожных мыслей нет. «Ротор» и «Химки» превосходят нас по всем ресурсам, поэтому отсутствие моментов с игры – это не повод паниковать», - сказал после игры главный тренер «Томи» Василий Баскаков.

Фото: Дмитрий Шуба/сайт футбольного клуба «Томь»