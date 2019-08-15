15 августа
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

«Томь» сместила «Химки» с вершины турнирной таблицы ФНЛ

Главная Спорт
Томск
12:03 15 Августа 2019
футбол, ничья, игра
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Томская «Томь» сыграла вничью в домашнем матче с подмосковными «Химками» в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Забить в этой игре не смогла ни одна из команд, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Перед этим матчем «Химки» шли на первом месте в турнирной таблице и считались фаворитом в противостоянии с сибиряками. Так и случилось. В самом конце первого тайма, а также в добавленное ко второму тайму время подмосковные футболисты имели две великолепные возможности забить. В первом случае мяч из-под перекладины вытащил томский вратарь Денис Вавилин. Во втором – нападающий «Химок» промахнулся метров с пяти.

Практически весь второй тайм хозяева играли в меньшинстве. За две желтые карточки был удален Денис Талалай.

По итогам матча, завершившегося со счетом 0:0, «Химки» с 18 очками опустились на третье место. Их обогнали волгоградский «Ротор» и московское «Торпедо» (по 19 очков). «Томь» осталась на четвертой строчке с 15 очками.

Сибиряки не могут забить уже три матча подряд.

«За две недели можно функционально поднять команду? Нет. Сыграться - тоже нет. Да, первые туры поиграли на свежести. Я говорил, что восемь туров покажут всё. Когда нет функций, то проявляем характер, поэтому здесь никаких тревожных мыслей нет. «Ротор» и «Химки» превосходят нас по всем ресурсам, поэтому отсутствие моментов с игры – это не повод паниковать», - сказал после игры главный тренер «Томи» Василий Баскаков.

Фото: Дмитрий Шуба/сайт футбольного клуба «Томь»

 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Спорт / НОВОСТИ
Новости Томска: Томичи потерпели первое поражение в первенстве ФНЛ

Томичи потерпели первое поражение в первенстве ФНЛ

11 Августа 2019 г.
В домашнем матче сибиряки уступили волгоградскому «Ротору»
Новости Томска: «Томь» остается в лидерах Футбольной национальной лиги

«Томь» остается в лидерах Футбольной национальной лиги

3 Августа 2019 г.
Томичи сыграли вничью с красноярским «Енисеем»
Новости Томска: «Томь» догнала «Химки» в турнирной таблице ФНЛ

«Томь» догнала «Химки» в турнирной таблице ФНЛ

29 Июля 2019 г.
В пятом туре сибиряки обыграли «Текстильщик» со счетом 2:1
Новости Томска: «Томь» поднялась на вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ

«Томь» поднялась на вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ

25 Июля 2019 г.
Сибиряки обыграли дома курский «Авангард» 2:0
Новости Томска: Томские футболисты играют дома, как в гостях

Томские футболисты играют дома, как в гостях

14 Июля 2019 г.
«Томь» одержала вторую победу со счетом 2:0
Новости Томска: Дворец спорта имени Сергея Белова построят на окраине Томска

Дворец спорта имени Сергея Белова построят на окраине Томска

8 Июля 2019 г.
Спорткомплекс появится на улице Обручева
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Томский губернатор предложил мораторий на продажу земли у «Северного парка»

Томский губернатор предложил мораторий на продажу земли у «Северного парка»

14 Августа 2019 г.
Эта мера должна сдержать рост цен на участки перед масштабным строительством
Новости Томска: Томскую рыбу готовят к экспорту

Томскую рыбу готовят к экспорту

13 Августа 2019 г.
Поставки в Казахстан могут начаться в 2022 году
Новости Томска: Задержан руководитель томского филиала «Рослесинфорга»

Задержан руководитель томского филиала «Рослесинфорга»

13 Августа 2019 г.
Уголовное дело расследуется по статье УК РФ о растрате
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356