Томичи потерпели первое поражение в первенстве ФНЛ

В седьмом туре первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) томская «Томь» потерпела первое поражение. Причем, проиграла на домашнем стадионе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Волгоградцы атаковали опаснее хозяев в течение почти всего матча. Достаточно сказать, что ворота томичей после их ударов дважды спасала штанга. Но и она не спасла на 83-й минуте, когда Мухаммад Султонов бил 11-метровый удар. Пенальти был назначен после того, как сибиряки сбили выходившего один на один с вратарем нападающего «Ротора». Причем, мяч волгоградец получил после длинного паса своего голкипера.

«Уступили по счету и по игре. Игра была до первой ошибки, к сожалению, ее допустили мы: во второй лиге и то такую не увидишь. Была позиционная ошибка и нарушение произошло до штрафной, но дело в другом: у нас ничего не получалось в атаке», - признал после игры главный тренер ФК «Томь» Василий Баскаков.

В результате «Томь» с 14 очками откатилась на пятое место в турнирной таблице ФНЛ. На первом идут подмосковные «Химки», у которых на три очка больше. 14 августа эти команды встретятся на томском стадионе «Труд». «Химки» до сих пор не пропустили ни одного мяча, а «Томь» не может забить уже в двух матчах подряд.

Фото: Дмитрий Шуба/сайт футбольного клуба «Томь»