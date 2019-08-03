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«Томь» остается в лидерах Футбольной национальной лиги

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Томск
21:19 3 Августа 2019
футбол, чемпионат
Автор: Sibnovosti.ru
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Томская «Томь» продолжает лидировать в Футбольной национальной лиге. Сегодня на домашнем стадионе томичи принимали недавнего участника премьер-лиги - красноярский «Енисей».

История противостояний насчитывает 102 матча. Первый тайм запомнился минимумом опасных моментов и большим количеством желтых карточек. Во второй половине встречи хозяева остались вдесятером, но болельщики так и не увидели забитых мячей.

«Томь» по-прежнему лидирует в таблице Футбольной национальной лиге. На ее счету 14 очков. «Енисей», напротив, плетется в конце турнирной таблице с четырьмя баллами. Следующую встречу томичи сыграют также дома - 10 августа - против волгоградского «Ротора».

 

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